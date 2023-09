Etter 15 år med renovering er det gamle skolehuset blitt et hjem: – Jeg tok arbeidet i økter for ikke å slite meg ut

Det gule skolehuset i Lomelde ved Sognefjorden har vært brukt som vektløfterklubb og barnehage. Nå er huset et kreativt hjem for kunstneren Tone Einelia (54) og Geir Lyngaas (55).

Det store klasserommet blir brukt til mange ulike prosjekter. Kajakken i tre og finér laget av Lyngaas, stikker frem over døren inn til stuen. Vis mer

Publisert: 06.09.2023 06:30

– Her var det mye plass, tenkte Tone Einelia da hun besøkte Lyngaas i skolehuset for første gang for fem år siden.

For kunstneren var det som å komme til et hvitt lerret.