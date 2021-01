Her er leilighetene dyrest og billigst: – Jeg fikk så mye mer for pengene

En kvadratmeter leilighet koster fra 21.000 kroner til 95.000 kroner. Se oversikt over alle steder og bydeler.

Li-Mei Berglid vurderte på et tidspunkt en liten leilighet sentralt i byen. Utenfor bykjernen fikk hun veldig mye mer bolig. Hun var også eneste budgiver. Foto: Dan P. Neegaard

15. jan. 2021 07:00 Sist oppdatert nå nettopp

– For meg var det et enkelt valg. Jeg fikk så mye mer for pengene, sier Li-Mei Berglid (31).

Da hun startet jakten på sin første egne bolig i Oslo, var det i sentrumsbydelene. Vi møtte Berglid på Majorstuen tidlig i høst. Hun vurderte 13 kvadratmeter med hems, kjøkken og stue i samme rom. Hun var skeptisk. Noen andre kjøpte leiligheten over prisantydning for 2,2 millioner. Berglid droppet budrunden og begynte boligjakten utenfor sentrumskjernen.