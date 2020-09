– Hytteprisene har skutt i været

Historisk høye priser for én hyttetype.

Korona har løftet hyttemarkedet, mener Eiendom Norge. Bilde fra Skjærhalden i Hvaler kommune. Terje Pedersen

Nå nettopp

– I kjølvannet av at hytteforbud ble opphevet i april, har omsetningen og prisene på fritidsboliger i Norge skutt i været, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge ifølge en pressemelding.

Så langt i år har fjellhytter, sjøhytter og innlandshytter gått unna. Det viser tall fra Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn Eiendom.

Oppgang for hyttene:

6276 fritidsboliger er solgt hittil i år. Det er 36,6 prosent flere enn samme periode i fjor.

De fleste av de solgte hyttene er på fjellet, 3034 av dem. Det er en økning på 39,8 prosent.

I innlandet er det solgt 1130 fritidsboliger, en økning på 32,3 prosent.

Ved sjøen er det solgt 2208 hytter, en økning på 33,6 prosent.

Prisene har steget 6,1 prosent hittil i 2020. Gjennomsnittshytta ligger på 2.482.969 kroner. Samtidig ble de fleste hyttene solgt til prisantydning.

508 hytter kostet over 5 millioner kroner. Det betyr en økning på 66,5 prosent i salg av mer kostbare hytter.

– Denne veksten kommer på toppen av at vi de siste tre årene har hatt stabilt stor bruktomsetning i hyttemarkedet. I tillegg har det årlig blitt bygget rekordmange nye hytter, spesielt på fjellet, sier Lauridsen ifølge pressemeldingen.

Han mener omsetningsveksten må ses i sammenheng med nullrenten og endrede reisevaner. Folk har antagelig fremskyndet hyttekjøp og endret forbruksmønster som følge av korona. Veksten i prisene er fra april til august. I august steg prisene 16,6 prosent.

Det tok gjennomsnittlig 75 dager å selge fritidsbolig, men den typiske formidlingstiden var på 22 dager. Hytter på Bleikøya i Oslo. Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Historisk høy prisstigning for sjøhytter

– Korona er blitt et markant skift for prisutviklingen for fritidsboliger. Utviklingen har vært moderat positiv de siste årene, men nå og særlig gjennom sommeren har prisene løftet seg. Oppgangen er drevet av prisene for sjøhytter som er historisk høy, sier Lauridsen.

Sjøhyttene hadde en gjennomsnittspris på 3.154.635 kroner. Det er en prisstigning på 13,2 prosent fra 2019.

Fjellhyttene hadde en gjennomsnittspris på 2.495.843. Det er en prisstigning på 1,0 prosent fra 2019.

Innlandshyttene hadde en gjennomsnittspris på 1.360.328. Det er en prisstigning på 1,7 prosent fra 2019.

Tror etterspørselen kan øke

Prisene påvirkes av at nordmenn ikke får reist utenlands, bekrefter Tone Krange, segmentsjef for hyttemarked i DNB Eiendom.

- Folk kjøper fordi de ser på sunnhetsperspektivet, at de kommer seg ut. Og fordi hytta kan være et annet sted å jobbe. I tillegg til at det er rimelig å låne penger, sier Krange.

Hun tror etterspørselen vil øke og føre til ytterligere prisøkning. Årsaken er at færre hytteprosjekter er blitt igangsatt i år.