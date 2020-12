De bygget helt om 50-tallshuset. Slik skapte de et lunt og lekent familiehjem.

Den totalrenoverte boligen er som skapt for hygge og samvær.

Svend Jørgen Pedersen, Pia Nordahl og døtrene Johanna og Amanda trives godt i tomannsboligen på Munkerud i Oslo. De flyttet inn for snart tre år siden, etter å ha gjort en totalrenovering av hele boligen. Irene Sandved Lunde

Nå nettopp

– Vi har faktisk litt sjøutsikt når det ikke er blader på trærne, sier Pia Nordahl, mens hun titter ut av de store vinduene i vinterhagen.

For snart tre år siden flyttet hun inn i tomannsboligen på Munkerud ved Nordstrand i Oslo sammen med Svend Jørgen Pedersen og døtrene Johanna og Amanda. De har funnet seg godt til rette i det trivelige nabolaget der husene ligger tett, men likevel skjermet fra hverandre. Da familien tok over huset, som ble bygget i 1957, var det modent for en oppussing.