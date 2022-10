Nytt liv til gammelt kunstnerhjem: – Noen syntes nok det var galskap av et ungt par å gå løs på en så omfattende restaurering

Anders og Anne Berit Olsen er ikke i slekt med den kjente marinemaleren Lauritz Haaland. Men etter over 40 år i huset hans føles det sånn.

Den staselige sveitservillaen ligger like ved fyret i Ydstebøhavn på Kvitsøy.

En sommerkveld i 1980 gikk Anne Berit og Anders hånd i hånd i Ydstebøvegen på Kvitsøy i Rogaland. De var nyforlovet, lykkelige og på husjakt. De stoppet foran den engang så staselige sveitservillaen til marinemaleren Lauritz Haaland. Villaen var i en sørgelig forfatning. Hagen var overgrodd. Og eiendommen var til salgs.

– Jeg er født og oppvokst på Kvitsøy, så jeg kjente godt til villaen og Lauritz Haaland. Likevel hadde det aldri streifet meg at jeg skulle bo her. Men da vi sto der den sommerkvelden, var det som om jeg betraktet huset med nye øyne. Jeg tenkte at dette kunne bli et hjem, forteller Anders Olsen (66).