Kjøpte over 100 år gammelt hus. Bak en vegg på loftet fant de et «hemmelig» rom.

Sophie Noonan (38) og familien har leid bolig siden de flyttet til Norge fra Australia for ni år siden. Huset de fant, oppfylte de tre kravene de så etter.

Det er blitt høyere under taket etter at takplatene ble fjernet. Spisebordet fra Ikea har fått selskap av stoler kjøpt på Finn. I skapene står minner og gjenstander Sophie liker. Kisten er kjøpt i India.

– Vi fikk en veldig god følelse da vi gikk inn i huset første gang. Men vi ville gjøre en del med det, sier Sophie Noonan.

Siden de flyttet til Norge fra Australia på grunn av jobbtilbud for ni år siden, har familien leid flere ulike boliger. I løpet av én uke etter at de var på visning i det 124 år gamle huset, bestemte de seg for å kjøpe det.