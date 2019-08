Patrisiervillaen ble helrenovert på to år. Eierne rev alt innvendig og satte opp på nytt.

Kaja Groth og eksmannen kjøpte, pusset opp og solgte ni hus i London på ti år. Han jobbet i eiendomsbransjen, mens hun drev et firma med ferdighetstester og personlighetsanalyser innen rekruttering. Det ble en livsstil for paret å pusse opp og flytte videre.

– Det var ikke så lett for meg å fortsette med firmaet mitt etter at vi fikk barn. I stedet ble jobben min å innrede alle husene vi renoverte og flyttet til. Jeg lagde romløsningene, valgte ut møbler og interiør og lagde et hjem til oss på bare noen dager, sier hun.