Sommerstedet hans er i en bunker fra den kalde krigen

I et nedrustet militærområde ferierer Calle Fegth i en gammel skytsbunker.

Oppholdsrommet i bunkeren har ikke internett. Det er bare positivt synes Calle Fegth.

Publisert: 24.08.2023 19:30

I det som var Gotlands største kalkbrudd på nordøstspissen av øya er det kun brisen fra Østersjøen som lager støy og rusker i de forblåste furutrærne. For å komme seg til de lavmælte feriehusene på Bungenäs må man parkere et godt stykke unna og ta beina fatt, eller ferdes på sykkel som de fleste gjør her.

Det var drift i kalkbruddet frem til den kalde krigen. Da tok det svenske forsvaret over området som det østligste forsvarspunktet mot Sovjet. Frem til år 2000 var det kun svenske statsborgere som hadde lov til å bevege seg her.