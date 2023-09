Lekent og impulsstyrt interiør: – Det skal være gøyalt å bo her

Ema Bihor (32) bor i det hun kaller en skoeske på 50 kvadratmeter. Her er hver kubikkmeter fylt med farger og ting. Mange ting. More is more, er mottoet.

Leiligheten har bare ett soverom, og det er både lite og tettpakket. Fargerike esker til oppbevaring, vesker og klær er en del av dekoren. Vis mer

Publisert: 18.09.2023 19:30

– I leiligheten med det rare i finnes det ingen regler, annet enn at det skal være gøyalt å være her. Interiøret er et resultat av min egen skattejakt, sier Ema Bihor.

Et spesielt ordtak går igjen når 32-åringen snakker om boligen sin på St. Hanshaugen i Oslo.