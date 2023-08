Eneboligen med basseng i hagen ligger midt i Oslo: – Vi føler oss veldig privilegerte

I dette huset setter murveggene og bassenget føringene for interiøret.

– Vi er veldig glade for at han som renoverte dette huset i 2007, kom på å bygge basseng, sier Anna Blom Rian. Vis mer

Bak den hvitmalte porten ligger en av de største bakgårdshagene i Oslo. Her inne finner man ikke bare syriner, lekeplasser og roser, men også en hel bygård og to tidligere stallbygninger som nå er omgjort til eneboliger. En av dem har til og med et basseng i hagen.

Huset Anna Blom Rian og Ulf Thingnæs kjøpte på Adamstuen i hovedstaden, ble opprinnelig bygd som en stall på starten av 1900-tallet. Da hestene flyttet ut, ble stallen først omgjort til lampefabrikk, deretter et kontor. Det var først i 2007 bygget var ferdig ombygd og ble tatt i bruk som bolig.