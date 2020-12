Spådommer for boligmarkedet 2021: – Jeg håper jeg tar feil. Jeg ønsker å ta feil.

Dette forventer ekspertene av boligprisene neste år. Renten har mye å si for utfallet.

Privatmeglerens prognose er blant de høyeste for 2021. Direktør Grethe Wittenberg Meier håper hun tar feil om veksten. Synne Hellum Marschhäuser

Vi har bedt en rekke eksperter redegjøre for hvordan boligmarkedet blir i 2021. De er relativt samstemte om én ting: Det blir et sterkt år. Men akkurat hvor sterk utviklingen blir, vil variere ulike steder, mener ekspertene. Én by skiller seg fra de andre.

Noe kan imidlertid endre veksten etter det første halvåret, peker flere på.