De brukte nesten 20 år på å finne drømmehytta. Den er litt utenom det vanlige.

Tor og Liv Marit Helland Kleppes hytte ser ut som en klassisk fjellhytte, men skinnet bedrar.

Nå nettopp

Det var formen til hytten som først og fremst talte til ekteparet. Selve hytten er bygget i en U-form og har et atrium i midten som innbyr til utendørsliv.

– Etter som tiden går, blir vi mer og mer imponert over arkitekten Bjørn Simonnæs, som for øvrig kalte seg «reirbyggeren». Han har virkelig gjort seg godt kjent med området, naturen og lyset her ute, sier Liv Marit begeistret.