60-tallshjem forvandlet til moderne hus: – Jeg bestemte meg med én gang – dette var huset for meg

Forelskelsen i utsikten utover Nordåsvannet gjorde at familien Mulelid endte opp med å kjøpe et hus som har gitt dem årevis med arbeid, men også glede.

Store åpne flater gjør det mulig å dekke bord til mange. I sofaen er det lunt blant saueskinn og puter. Foto: Marianne Wie

25 minutter siden

Vestlandsværet er i godt humør. Isen har lagt seg på vannet, og snøen dekker landskapet så langt øyet kan se. Fra stuen til Anette (50) og Ove (52) Mulelid er utsikten alltid imponerende, men på en eventyrisk vinterdag som i dag, viser den seg fra sin aller beste side.

Det er lett å forstå at Anette ble hodestups forelsket da hun kom hit for første gang på visning for syv år siden. Det var en av de nydelige maidagene da våren eksploderer og naturen er magisk.