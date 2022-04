Fikk overta barndomshjemmet: – Det første jeg tenkte var at dette blir fryktelig dyrt

To verdivurderinger og testamente. Slik gikk familien Ketilsson Ellstrøm frem. Her er syv tips om du vurderer det samme.

Huset er opprinnelig tomannsbolig. Nå er det enebolig med hybeldel og leieboer. – Dette var en mulighet til å få enebolig på Kjelsås, sier Ketilsson, som ikke tror de hadde fått det til på det åpne markedet.

– Bildet var svigermors eneste forutsetning for å la oss overta. Vi måtte beholde bildet. Det er et ganske spesielt og stort maleri av en gammel statsholder fra Larvik. Bildet av ham har alltid hengt her, så interiørarkitekten måtte bare tilpasse fargen på veggen, ler Kristian Ellstrøm.

For snart to år siden overtok Ellstrøm og kona Arnhild Ketilsson hennes barndomshjem. I løpet av to uker skjedde alt på en gang: De fant en leilighet til foreldrene hennes og måtte hive seg rundt.