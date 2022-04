Maiken Økland (32) pleide å fornye ofte. Nå har hun endret syn på interiør.

– Er det én ting jeg bryr meg om nå, er det løsninger. Jeg vil mye heller ha gode løsninger enn at ting ser fint ut.

Det er en blanding av bruktfunn og nye ting hjemme hos Økland.

24 minutter siden

Før kunne Maiken Økland bruke én til to timer av helgen, mens sønnen sov, til å ta bilder av hjemmet i Sandnes. De delte hun med de 4000 følgerne sine på Instagram. Nå er hun mor til to barn, på to og fire år.

– Jeg hadde mer energi og tid til å ommøblere og fornye før. Folk lo jo av meg, fordi det var nytt stuebord hver gang de kom på besøk. Så ble jeg kanskje litt lei av det litt overfladiske i det. Det er fortsatt gøy med møbler, men nå vil jeg heller finne noe jeg liker og verdsetter mer, slik at vi kan ha det lenge, sier hun.