– Vi kjøpte dette som dødsbo i 2013. Da var det et ordentlig oppussingsobjekt.

Da Åse Ørjasæter og Sondre Bjørkheim kjøpte huset, sto det ingenting i prospektet om at det var en arkitekttegnet bolig.

Det var ikke lett å se at huset egentlig var arkitekttegnet da de tok over, fordi de opprinnelige planene ikke var fulgt.

– Nettopp fordi vi er så mye inne i dette landet, har det vært viktig for oss å skape et varmt og inspirerende univers her hjemme.

I bakkene nord for Ring 3 i en avstikker fra Maridalsveien i Oslo, kommer en fasade som fremstår som unorsk og spennende til syne.