Det er vår og yr i lufta og snøklokker i hagen då me møter ekteparet i det store huset med to dører på Rennesøy, i det som no er ein bydel i Stavanger kommune.

75 år gamle Sigrid stortrivst med å bu i huset frå 1880. Å bu slik betyr at ein må tåla skeive golv og strie dører. Likevel lever ho ikkje i noko museum, seier ho bestemt, og sprukne dører tykkjer ho berre er dekorativt.