Har du for mye mat i kjøleskapet? Det bør du ikke, ifølge ekspert.

Fem spørsmål og svar om renhold av kjøleskap og fryser.

Eksperten: Catherine Signe Svindland.

Utdanning: Veterinær.

Yrke: Seniorrådgiver ved seksjon hygiene og drikkevann i Mattilsynet.

Mattilsynet

1. Hvor ofte bør man vaske kjøleskap og fryser innvendig?

– Det er vanskelig å si akkurat hvor ofte man bør vaske kjøleskapet innvendig, men i alle fall når det ser skittent ut. Kjøleskapet er ikke sterilt. Dét er heller ikke utsiden av emballasjen på maten man kjøper, og derfor bør man pakke inn matvarer i kjøleskapet. Det er spesielt viktig å pakke inn lett bedervelig mat som kjøtt og fisk, og andre matvarer som er merket med «siste forbruksdag». På slike matvarer kan det vokse godt med bakterier.

– Man bør avrime fryseren når det er i ferd med å danne seg is og snø i den. Denne isen isolerer slik at fryseren ikke blir så kald som den skal, og den fryste maten holder seg derfor dårligere. Det er fint å vaske fryseren når den er ferdig avrimet, før man setter den i gang igjen.

2. Hvorfor er det viktig å vaske kjøleskap og fryser?

– Bakterien Listeria vokser i kjøleskapstemperatur, men den trenger næring. Godt renhold vil dermed minke antallet Listeria. Jo varmere kjøleskapet er, desto fortere vokser Listeria og andre bakterier.

Arkivbilde: Signe Dons

Det er viktig at kjøleskapet holder fire grader eller lavere. For å sjekke temperaturen kan du ta et glass vann i kjøleskapet med et termometer oppi. Hvis kjøleskapet er veldig fullt, klarer det ikke å holde lav nok temperatur. Da vil man ikke få den luftgjennomstrømningen i kjøleskapet som må til, påpeker Svindland.

– Dypfryst mat skal oppbevares i -18 grader eller kaldere, og bakteriene vokser ikke under temperaturene i fryseren, men de fleste overlever godt. Et godt renhold vil minke antallet bakterier også i fryseren, men det er nok viktigere å holde kjøleskapet rent.

Fakta: Om Listeria-bakterien Listeria er en bakterie som kan gi en sjelden, men alvorlig infeksjon hos mennesker. Bakterien finnes nesten overalt i jord, slam og vegetasjon, i elver og tjern og i tarmen hos mange dyrearter. Listeria kan formere seg i kjøleskapstemperatur. Matvarer med lang holdbarhet og som spises uten å bli varmet opp, kan være smittekilder. Det kan for eksempel være rakefisk, gravet fisk, røkt fisk, kokt kjøttpålegg og myke modningsoster og muggoster. Det hjelper ikke å fryse matvarene, men riktig varmebehandling av maten tar knekken på bakterien. Det må svært mange bakterier til for å gjøre friske folk syke, så det er gjerne personer i risikogrupper som blir syke av Listeria. Det gjelder for eksempel gravide og personer med nedsatt immunforsvar. Kilde: Mattilsynet X

3. Hvordan bør man vaske kjøleskapet?

– Bruk en helt ren klut eller rent papir som kastes etterpå. For de fleste vil det være tilstrekkelig å bruke vann, eventuelt med en vanlig såpe. Tørk gjerne over med en tørr, ren klut. Dersom du vasker kjøleskapet med kjøkkenkluten, så bør den vaskes på minst 60 grader i vaskemaskinen etterpå på grunn av Listeria-bakterien.

4. Hvordan bør man vaske fryseren?

– Siden bakterien ikke vokser i frysetemperaturer, vil det viktigste være å sikre at det ikke er is og snø i fryseren da det fører til for høye temperaturer. Vask bort synlig skitt med en fuktig klut, eventuelt med litt vanlig såpe ved avriming. Pakk inn maten som fryses, både for å beholde kvaliteten på maten og beskytte maten mot bakterier fra annen emballasje og fryseren.

5. Hvor ofte man bør vaske kjøleskap og fryser utvendig?

– Det er fint å vaske steder man ofte tar på i kjøkkenet med vanlig såpe og vann, for eksempel håndtak, brødfjøl, bestikkskuffer og kjøkkenbenker. Dette kan man gjerne gjøre ofte – en gang i uken og i alle fall om man ser at det er skittent.