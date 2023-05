Småbarnsfamilien flyttet fra storbyen for å realisere boligdrømmen: – Her kunne vi kjøpe drømmetomten med utsikt

Å designe og bygge huset du har fantasert om i alle år forblir en drøm for de fleste. Men om du er villig til å flytte på deg og gjøre noen smarte valg på veien, kan drømmen bli en realitet. Slik var det for Maria Eikenes (31) og familien.

Utsikten fra stuevinduene er noe av det Maria Eikenes setter aller mest pris på ved huset.

11.05.2023 06:30 Oppdatert 11.05.2023 07:11

Maria og Mathias bodde i Ålesund i flere år, midt mellom Marias hjemby, Trondheim, og Sandane, der Mathias vokste opp. Da de fikk barn, ønsket de å bo nærmere familien og flyttet derfor til Trondheim. Der trivdes de godt, men kjente etter hvert at de savnet å bo tettere på natur og fjell, slik de hadde gjort i Ålesund. De hadde også et ønske om å bo på en mindre plass med barna, for å roe ned tempoet i hverdagen.

– Da bestemte vi oss for å flytte til Sandane, forteller Maria.