– Beige er den nye nøytrale fargen, den nye hvite

De kvittet seg med tingene og fargene. Etter syv år er det nøkkelferdige rekkehuset endelig blitt sånn de gjerne skulle ha bygget det fra starten av.

Erlend og Shilla Hansen kjøpte rekkehuset da det var helt nytt.

17. feb. 2022 09:15 Sist oppdatert nå nettopp

I 2015 flyttet Shilla og Erlend Hansen inn i et nøkkelferdig rekkehus rett nord for Bergen. De byttet ut leilighet på Kronstad mot flere kvadratmeter å bo på og kortere vei til jobb. Allerede før de flyttet inn visste de at det kom til å koste både tid og penger i oppussing før de fikk det sånn de ville ha det.

Et nøkkelferdig hus betydde at de ikke hadde fått være med å velge hverken gulv, fliser, kjøkken, bad eller farger på tak og vegger. Syv år senere er de nesten i mål. Det har tatt tid å bo seg inn og tid å lande en stil.