– Det har handlet om å få maksimalt ut av hva huset kan være, sier Nina Paulsen.

Da hun og mannen startet renoveringen av huset på Våland i Stavanger for to år siden, visste de at de hadde en enorm jobb foran seg. Himlingen var senket, nesten ingen av de fine, originale listene var bevart, vinduene var ikke riktige med tanke på tidsepoken huset var fra, og det hadde fått en underlig plassert syttitallsveranda.