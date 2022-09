De skulle ikke pusse opp noe som helst. Nå har paret totalrenovert feriehuset.

– Det tok ikke lang tid før vi fikk lyst å fikse på ting, og så tok det ene det andre.

Et par vegger i stuen har fått brunbeiset kledning i stedet for hvite vegger.

Margarinhuset ble det kalt. Det var det eneste huset i Skrova i Lofoten med flatt tak. I tillegg var det gulmalt med grønn stripe øverst, akkurat som en pakke margarin. Ryktene skal ha det til at huset egentlig var planlagt med vanlig tak, men at denne løsningen ble valgt for å få huset fort og billig ferdig.

Figenschau står det skrevet på materialer Hilde Kristin Røstgaard og Terje Pedersen har funnet mens de renoverte. Det var ekteparet Figenschau som bygde huset i 1950. En periode drev de en liten kiosk fra en bod de hadde i veikanten.