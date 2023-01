Ukens tips: Dette bør du sjekke før og på visning

Ta deg god tid når du er på visning. Disse tingene er det lurt å sjekke, ifølge Norges Eiendomsmeglerforbund.

Hva er lurt å sjekke på visning?

21.01.2023 09:00

Ukens tips: Kjøp av bolig er en av livets dyreste investeringer. Her får du gode råd til hva du skal se etter før du kjøper.

Eksperten: Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Vær spesielt oppmerksom på kostnader

– Med høy inflasjon og stigende renter øker nordmenns levekostnader kraftig. Sett deg grundig inn i alle opplysninger som fremkommer av boligens salgsoppgave og tilstandsrapport, sier Geving.

Etter avhendingsloven har selger ansvar for å dokumentere alt av betydning for kjøper. Kjøper regnes for å kjenne til informasjonen som er i tilstandsrapporten og andre salgsdokumenter og sitter dermed med det økonomiske ansvaret for det som er opplyst.

– Det viktig å gjøre seg kjent med boligens utbedrings- og vedlikeholdsbehov, for å danne seg et bilde av hvor store utgifter man kan forvente i årene som kommer, sier han.

Carl O. Geving er administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund. Foto: Joakim Karlsen

Krever boligen mye oppussing?

Hvis bad, kjøkken, vinduer eller tak på huset må skiftes, krever det kanskje lånefinansiering. Det betyr at de løpende bokostnadene blir høyere enn kjøpesummen tilsier.

– Oppussingsbehov bør også være en del av regnestykket når man kjøper en brukt bolig, dette kan man danne seg et inntrykk av på visning. Drøft gjerne dette med megler. Kjøper man en gammel og slitt bolig, kan man heller ikke forvente at tilstanden er god. Kjøper vil derfor ikke kunne holde selger ansvarlig for skjulte feil og utbedringsbehov som man må forvente i en gammel bolig, sier Geving.

Viktig ved leilighetskjøp

Hvis en skal kjøpe leilighet i et sameie eller borettslag, er det viktig å sjekke hva fellesutgiftene dekker. Er utgiftene lave, kan det bety at en må dekke flere tjenester, som f.eks. vaktmester, snømåking, renovasjon, kabel-TV, internett, strøm til fellesområder og løpende vedlikehold. Dette kan bli både uforutsigbart og kostbart.

– Høye fellesutgifter kan bety lavere bokostnader og høyere forutsigbarhet, fordi sameiet/borettslaget dekker utgifter av betydning og har midler avsatt til å gjennomføre løpende vedlikehold og oppgraderinger av bygningsmassen, sier Geving.

Han sier at det lønner seg å lese gjennom regnskap og budsjett og få oversikt over økonomien i sameiet/borettslaget.

– Se da hvordan de har brukt pengene før og hvordan de planlegger fremtidig bruk. Ved høye fellesutgifter inngår som regel renter og avdrag på lån som et borettslag har tatt opp. Det kan være lurt å sjekke at lånet har gode rentebetingelser, sier han.

– Dersom bare kapitalkostnader er oppgitt i fellesutgiftene, betyr det at borettslagets lån foreløpig er avdragsfritt. Da må en regne med at det vil komme en økning i fellesutgiftene etter den avdragsfrie perioden. Dette bør man sjekke, og eventuelt om borettslaget har såkalt IN-ordning. Det betyr at man kan betale hele eller deler av fellesgjelden på boligen når man vil.

Før visning

Ta kontakt med megler før visning og be om å få tilsendt salgsoppgaven. Da kan du gjennomgå alt før du ser på boligen. Prospektet inneholder lovpålagte opplysninger, og det megler har tatt med som aktuelle og attraktive ting for boligen.

Disse tingene må være med i prospektet:

Adresse

Gårds- og bruksnummer, seksjonsnummer eller andelsnummer

Eierforhold

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse

Størrelse på tomt og bolig

Alder og byggemåte

Tinglysing

Dokumentavgift

Gebyr

Evt. andre ting som fellesgjeld eller heftelser

Er det noe du ikke forstår? Lag en liste før du går på visning, og spør megleren om det.

Under visning

1. Sjekk kjøkken og bad grundig

Se etter fuktskader under kjøkkenbenken og på badet, og sjekk når badet ble skiftet sist. Lukt kan indikere at det er skader.

2. Husk vinduer og dører

Er vinduene gamle, punktert, eventuelt misfarget, eller er de i orden? Er det lytt inne? Du bør også spørre om skader på boligen generelt sett, enten til megler eller selger.

3. Har boligen kjeller?

Har boligen kjeller, bør en sjekke om det lukter av fukt og mugg. Kjelleren er det stedet der det oftest kommer fuktskader hvis dreneringen er gammel. Det kan også være uavdekkede fuktskader. Sjekk drenering og se etter misfarging på gulv, vegger og tak.

4. Sjekk loftet

Se på taktekkingen på loftet og se også rundt et eventuelt piperør om huset har peis. Ikke bare stikk hodet opp på loftet, men gå opp. Bruk lys fra mobiltelefonen og se etter fuktskader i tak og på bjelker.

5. Sjekk det elektriske anlegget og hør om strøm og nett

– Med dagens energipriser bør interessenter forhøre seg om boligens energikilder, normalt forbruk, evt. energitiltak som er gjort og danne seg et bilde av hva som kan gjøres for å sikre et lavt forbruk, sier Geving.

Se i sikringsskapet for å sjekke om det ser ryddig eller rotete ut, men det er ikke alltid nok for forsikre seg om at det er i orden. Spør selger og megler, og ring eventuelt takstmann. Sjekk også hvordan bredbånd og/eller kabel-TV er satt opp.

6. Utendørs

Sjekk taket og finn ut når det ble skiftet sist. Er nedløpsrørene på plass uten bulker? Og når ble boligen sist malt? Se også på garasjen, boder, tomt og evt. fellesanlegg, hvis det er en leilighet. Hvordan er solforholdene i en hage eller på en terrasse?

7. Tomten

Går tomtegrensen der gjerdet faktisk står? Er det veirett eller byggerett? Merk deg også støynivået, både ute og inne, om det er mye trafikk, byggestøy, osv.