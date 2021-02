Før og etter: Huset fra 1968 ble forandret på lavbudsjett. Slik fikk de det til.

Arvegods og kunst, brukt, eksotisk og en liten dæsj design. Pluss på grumsete pasteller og reiseminner, så har du resultatet.

Slik så kjøkkenet ut før. Foto: Eiendomsmegler A

Familien på fem flyttet bare 100 meter opp i veien da de for to og et halvt år siden pakket flyttelasset. Tidligere bodde de i et hus bygd i 1958. Det var tre etasjer høyt, et mikkmakk å male utvendig og hagen var en skrå hjørnetomt – midt i krysset og med innsyn fra alle sider.

– Vi ønsket oss terrasse, en privat hage og et hus som det skulle være enklere å bo i helt til vi blir gamle. At det er enkelt å male, er derfor en fordel, sier Anne Gilje Gunnarshaug i Haugesund.