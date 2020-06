Nilsen anbefaler at man spyler over taket hver vår. Da kan man slippe skrubbingen. Samtidig bør man skylle takrennene, fikse tette sluk og se etter ødelagt stein eller ødelagte takbeslag. Ned mot takrennen samles det gjerne støv og skitt, som gjør at vannet ikke renner like lett ned i takrennen. Rens der mens du er i gang.