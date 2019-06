Denne saken ble opprinnelig publisert i påsken.

For de fleste er søndag mer en vanlig fridag enn en helligdag. Likevel kan du ikke gjøre helt som du vil.

Det tok ikke lang tid før Oslo-politiet sendte ut en Twitter-melding om klager på diverste støy, arbeid og annet som forstyrret helligdagsfreden i Oslo på skjærtorsdag. De minnet om følgende:

#Oslo politidistrikt: Vi minner om at det i dag gjelder helligdagsfred. "På helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm". Rammer bl.a bruk av støyende hageredskaper — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) June 9, 2019

Du skal heller ikke forstyrre med «utilbørlig larm», og du kan ikke holde på med unødig bråk eller arbeid ved kirke eller gudstjenestested. Hva risikerer du? Bøter. Og uvennskap.

Eksperten: Carsten Pihl

Utdanning: Utdannet jurist, og har jobbet med forbrukerrådgivning blant annet om bolig i over 20 år.

Jobber som: Forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseiernes Landsforbund.

Fakta: Dette er de norske helligdagene Vanlige søndager

Nyttårsdag, 1. januar

Skjærtorsdag

Langfredag

Første påskedag

Annen påskedag

Kristi himmelfartsdag, 30. mai i år

Første pinsedag, 9. juni i år

Andre pinsedag, 10. juni i år

Første juledag, 25. desember

Annen juledag, 26. desember Kilde: Lovdata X

1. Hva slags henvendelser får dere oftest om støy på søndager eller helligdager?

– Huseiernes Landsforbund får mange henvendelser om støy. Det kan være støy knyttet til oppussing, gressklipping og lignende i helgen, eller det gjelder spørsmål om støy fra byggeplasser og utesteder.

2. Er det greit å bruke høytrykksspyler, flisekutter, motorklipper eller motorsag på søndager eller i påsken?

– Dette kommer jo strengt tatt an på hvordan man bor. I Norge har vi det som kalles helligdagsfred, som sier at på søndager og helligdager skal man ikke «forstyrre med utilbørlig larm», som det står i loven. Vær klar over at kommunen du bor i også kan ha egne politivedtekter om støy, sier Pihl.

Når det gjelder støy, vil det være litt ulik praksis etter hvor tett man bor. Noen steder bor man så spredt at gressklippere eller motorsager ikke forstyrrer naboen nevneverdig. Bor man tettere, vil man fortere kunne forstyrre naboen.

Pihl minner om at det er forskjell på maskiner.

– Noen raske kutt med en fliskutter vil ofte være greiere enn en gressklipper som går i halvannen time, sier han.

Dessuten kan sameier, grendelag eller borettslag ha egne regler om bruk eller ikke-bruk av for eksempel gressklipper på søndager.

3. Er det en tid på dagen som er mindre belastende for de rundt meg?

– Toleransen for støy på dagtid er stort sett høyere enn om kvelden. Dette understrekes ofte i husordensregler i borettslag og sameier, som peker på at det skal være stille på kvelden. Politivedtektene pleier å ha samme type bestemmelse, sier Pihl.

4. Hvilke regler gjelder for oppussing innendørs på søndager?

– Her gjelder i utgangspunktet de samme reglene som ellers, med andre ord at man ikke skal forstyrre naboene unødvendig. Det vil være stor forskjell på hvordan man bor, sier Pihl.

Eneboliger er ofte så godt isolert at man kan gjøre en god del ting støyende innendørs uten at det høres veldig hos naboene. I boligblokker går derimot lyden godt.

– Det vil være forskjell på hva man driver med. Skal man borre et hull for å henge opp et speil, eller skal man slipe et helt stuegulv, sier Pihl.

5. Kan jeg bli politianmeldt for å bråke for mye søndager og andre helligdager?

– Ja, man kan faktisk bli politianmeldt. Men det er nok litt forskjellig hvordan dette behandles på de ulike politistasjonene.

Det som kanskje er verre er at man fort kan få et litt dårlig forhold til naboene. Det kan bli vanskelig over tid.

– Vårt råd er at man for eksempel leser husordensreglene for å vite hva som gjelder, forteller Pihl, som har følgende oppfordring:

Planlegg slik at man ikke støyer unødvendig på søndager. Dessuten er det lurt å varsle på forhånd, selv om det ikke er noe krav. De som føler seg sjenert av støy bør si ifra forholdsvis fort, slik at den som støyer vet om dette.

De fleste ønsker å være på god fot med naboene sine. Kommunikasjon vil her som ellers ofte løse opp i utfordringer, sier kommunikasjonssjefen.