Fire balkonger til inspirasjon og misunnelse: Vil du lykkes på balkongen? Her er 14 tips.

Når folk ser Hedda Phans balkong, utbryter de: «Wow, herregud. Den kunne vært i et interiørblad!» - Jeg er stolt av balkongen. Den er råflott, sier hun selv.

I løpet av seks år er balkongen gradvis blitt fylt med planter og blomster. Betonggulvet har fått gulv og tepper. For tre år siden vant Hedda Phan og familien nabolagets balkongkonkurranse. Foto: Signe Dons

4. juni 2020 08:15 Sist oppdatert nå nettopp

Hedda Phan vant førstepremie i nabolagets balkongkonkurranse med sin grønne oase. Anne Holter-Hovind er hagebloggeren som flyttet fra hus og har fylt balkongen med trær, kjøkkenhage og bugnende vekster. Mona Næss har fått spesialsnekret spilevegg og hyller på balkongen. Hun tilbringer hvert mulige solminutt der ute. Få inspirasjon til å gjøre egen balkong til et sted du trives.

Visste du at pottenes størrelse er viktig for om plantene overlever? Og at plantene på balkongen bør ha høyere herdighetsgrad enn ellers? Les gartnernes tips for å lykkes med planter og blomster på balkongen lenger ned i saken.