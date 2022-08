Hun bor i et 300 år gammelt hus: – Jeg lærte meg å snekre da jeg ble pensjonist

I hagen i fjæresteinene er det ikke Lofoten-turister som sniker i vinduene. Her er det rein og elg som lusker gjennom blomsterbedene.

Sissel Wangsvik (79) og huskyen Taiga (14) bor i Tengelfjord i Lofoten. Et av de første renoveringsprosjektene Wangsvik gikk i gang med da hun gjorde feriestedet om til helårsbolig, var å renovere stabburet.

I mildt sommerregn loffer huskyen Taiga etter matmor ut hageporten til stranden. Ved fjære sjø kan de vandre langt utover den hvite sanden.

På en påle i Raftsundet i Lofoten har Sissel Wangsvik montert et stort fuglebrett, et hekkebrett for måkene. Her er mye mink, og de liker både fugleegg og nyklekte unger. De smarteste velger seg brettet hennes, eller taket på grillhuset eller vedboden.