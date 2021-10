Huset deres vant arkitekturpris: – Vi måtte gjøre det beste ut av tomten for første og siste gang

Huset på Søre Titlestad har vunnet Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris. Huset er blitt beskrevet som et eksempel til etterfølgelse.

Kjøkkenet er hjertet av huset med stor takhøyde og god plass. Det store vinduet er plassert helt opp til taket slik at man ikke skal ha direkte innsyn. Gulvet er laget av slipt betong. En enkel romdeler (til høyre i bildet) lager et skille mellom spiseplass og deler av kjøkkenet. Spisebordet er laget av Smedsviks morfar.

Erlend Smedsvik (34) og Elena Bjånes (33) visste tidlig at de ville bygge hus. Tomten var allerede klar. Den lå i hagen til der Smedsvik vokste opp. Med søsken, foreldre og søskenbarn i nabohusene var det bare å kaste seg rundt. Spørsmålet var bare hvordan huset skulle se ut.

– Vi hadde et par kriterier. Det måtte ikke bli for dyrt, og huset måtte passe inn mellom de to store trærne på eiendommen. Også ville vi at kjøkkenet skulle være hovedrommet, sier Smedsvik.