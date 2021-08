42-åringen flyttet fra Oslo til en idyllisk gård i Hardanger. Nå lever hun av frukt og turisme.

For fire år siden tok Therese Angel Mæhle (42) et ganske drastisk valg. Hun solgte leiligheten i Oslo og kjøpte et gammelt gårdsbruk med historisk sus ved Sørfjorden.

Det gamle eldhuset ble tømt og gjort om til kjøkken og en stor stue med gode sofaer – som kan benyttes av turister og gjester på besøk.

Hun gjorde som mange andre – søkte i årevis på Finn.no etter småbruk/gårdsbruk. Akkurat det er et av de mest brukte søkeordene hos nettstedet. Da det brunsvarte huset på Nedre Børve, fem minutters kjøretur fra Lofthus, dukket opp, reiste Therese Angel Mæhle.

– Da tok jeg valget jeg hadde drømt om lenge. Jeg sto i oppkjørselen og så på alle husene på eiendommen og tenkte på hva de kunne brukes til. Så slo jeg til, forteller Mæhle. Eller Tessa som hun helst kalles. I de bratte skråningene rundt gården står epletrærne på rad og rekke. Det ble til «Tessas eplegård».