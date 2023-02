Tegnet og bygget sitt eget hus: – Jeg har drømt om å bo ved havet

Sondre Wold og Karianne Hove har tegnet og bygget sitt eget hus i vannkanten utenfor Tønsberg.

Hove og Wold har ikke behov for kunst på veggene når utsikten er som et maleri.

12.02.2023 09:00

Du hører bølgeskvulpet fra stuen. Med kikkerten som står foran de store vinduene, kan du se helt til den andre siden av fjorden.

– Vi kan se helt bort til husene i Engelsviken, sier Sondre Wold og smiler til kona, Karianne Hove.

Huset i vannkanten i Tolvsrød utenfor Tønsberg er virkeliggjøringen av en drøm Wold hadde hatt i mange år.

Karianne Hove og Sondre Wold har bygd et hus som passer dem perfekt.

Fakta Hvem, hva, hvor Hvem: Sondre Wold, Karianne Hove, og barna Marcus, Mathias og Dina Marie. Og fire katter. Hva: Nybygd funkis-inspirert hus på 400 kvadratmeter Hvor: Tolvsrød utenfor Tønsberg Vis mer

Wold er veldig fornøyd med takvinduene som slipper inn lys utenfra.

Betong er et dominerende materiale i huset.

Byggedrømmen som ble virkelighet

På tomten der Wold og Hove har bygget drømmeboligen sin, var det tidligere et mindre hus som ble brukt som fritidsbolig. Ekteparet som solgte strandeiendommen, hadde brukt den i 40 år, før de valgte å selge.

Da slo samboerparet til. De rev det opprinnelige huset og gikk i gang med å bygge et nytt, som skulle bli ganske annerledes.

– Helt siden familien min solgte sommerstedet vårt, har jeg drømt om å bo ved havet, forteller Wold, som er politimann. I realiseringen av drømmehuset har han tegnet skisser, kommet med løsningsforslag og bistått i byggeprosessen.

Den takhengte peisen, spilene i taket og takvinduene er noe av det som gir boligen særpreg.

Fra stuen kan man se helt til den andre siden av fjorden.

Tegnet huset selv

– Å tegne sitt eget hus er ikke for hvem som helst?

– Nei, ingen av oss har tegnet et hus før. Men med god hjelp fra en kompis som er interiørarkitekt, har vi fått det til, sier Wold, som i tillegg til å tegne har deltatt i sjauing og bygging.

– Jeg har absolutt løftet og båret en god del.

Resultatet, som sto klart sankthansaften 2020, er et 400 kvadratmeter stort hus i funkisstil, med god plass til to voksne, fire katter og tre barn.

– Var dere enige om hvordan dere ville ha det?

– Ja, det var vi, men jeg fikk ganske frie tøyler, sier Wold.

Hove nikker.

Da valget sto mellom mer skapplass og større bad, valgte Hove og Wold det siste.

Skyvedører mellom rommene gir ekstra god plass.

Treningsrom, panoramautsikt og veldig god plass

Noe av det familien er mest fornøyd med, er at utsikten mot havet åpenbarer seg med én gang man åpner døren inn til boligen.

– Vi ville ha gjennomgående utsikt, sier Wold.

Det er flere ting som gjør boligen funksjonell: en garasje med utgang rett fra boligen der man kan sette seg tørrskodd inn i bilen, stort treningsrom i kjelleren som er et stort pluss for to som er over gjennomsnittlig glade i å trene – og ikke minst for Hove som lever av å være personlig trener. Og så er det badet – et 15 kvadratmeter stort og luftig rom med badekar.

– Jeg er veldig fornøyd med å ha så god plass på badet, sier Hove.

Som personlig trener er Hove over gjennomsnittlig opptatt av trening og veldig fornøyd med treningsrommet i huset.

Kjøkkenet har rikelig med plass både til matlaging og gjester.

Soverommet til samboerparet har en lun stemning og utsikt mot havet.

Utleiedel

Skal man beskrive huset, er adjektivene stort, lyst, åpent og imponerende. Store vinduer rettferdiggjør utsikten, og hele betongvegger som går gjennom to etasjer gjør boligen spesiell. Men det har ikke vært gratis, så inntektene fra utleieleiligheten i underetasjen kommer godt med.

En ting er Wold spesielt fornøyd med: peisen som henger fra taket.

– Det er en av få designobjekter vi har her i huset, sier politimannen og viser hvordan peisen kan dreies 360 grader i rommet.

Hove har en datter som bor fast i huset, mens de 19 år gamle tvillingsønnene til Wold bor her delvis.

Alle tre barna har rom i underetasjen.

I den romslige kjellerstuen er det god plass til både katter og mennesker.

En gjennomgående betongvegg strekker seg over to etasjer.

Karianne Hove og Sondre Wold er veldig fornøyd både med beliggenheten, størrelsen og utseendet på huset sitt.

Måneskinn rett inn i stuen

Et av favorittstedene i huset er sofakroken foran de store vinduene.

– Det er utrolig vakkert når månen skinner ned på havet utenfor, sier Hove.

Med havet rett utenfor vinduet og strand som grenser til tomten, ligger alt til rette for morgenbad hele året.

– Bader dere mye?

– Nei, jeg er fra innlandet og bader bare hvis det er veldig varmt, sier Hove.