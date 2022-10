Moderne tilbygg på gammelt hus: – Ingenting går etter boken når man skal ta utgangspunkt i et skjevt hus

Metall, betong, glass og tømmer står sentralt i huset i eplehagen.

1947 møter 2018: De har samme form, samme mønehøyde og volum. Men ellers er tilbygget en rå kontrast til Hilde Dahl og Tore Andersens gamle hus.

Nå nettopp

Valget sto mellom å flytte til et hus som var stort nok for to voksne og tre tenåringer – eller å bygge det huset de hadde enda større. Siden det ikke var mye som kunne måle seg med eplehagen på Larkollen, falt valget på å bli værende.

Arealplanen for området satte begrensninger på hvordan et tilbygg kunne se ut, forteller Tore Andersen og Hilde Dahl. Den første ideen om å bygge en moderne kasse med takterrasse gikk derfor ut. Nybygget var nødt til å ha samme takvinkel, gesims- og mønehøyde som eksisterende bygg.