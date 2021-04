Da Nina og Lage ble permittert, tok de med seg datteren for et år på loffen

Familien på tre bor i en varebil til 140.000 kroner. Det siste året har de oppdaget Norge på kryss og tvers.

Det beste med å være på tur, er kanskje følelsen av å våkne om morgenen og ikke skulle noe som helst. Foto: Privat

Da koronapandemien for alvor slo til, ble Nina Bull-Engelstad (31) og Lage Sofienlund (31) permittert. Paret valgte å si opp jobbene sine for å oppfylle en gammel drøm. De kjøpte en varebil, tok sin to år gamle datter ut av barnehagen og ga seg ut for å loffe Norge på langs og på tvers. Nesten ett år senere er de fortsatt på veien.

– Vi er begge nysgjerrige, sier Bull-Engelstad.