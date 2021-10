– Å flytte fra en leilighet med en balkong på 10 m² til et sted som dette, var helt fantastisk

Hagen er først og fremst et sted å senke skuldrene. Gjerne med besøk av venner og familie.

Da Frode Riseggen og Espen Skarphagen kjøpte stedet for 15 år siden, besto dette området av en gul plen med et stort trampolinemerke. I dag er det en grønn oase.

En karpedam sto øverst på ønskelisten da Espen Skarphagen og Frode Riseggen ble huseiere nær Søndre Nordstrand i Oslo for 15 år siden. Og fordi det ikke gikk an å kjøre en gravemaskin opp alle trappene, forbi huset og inn i hagen, ble 14 kubikk spadd ut for hånd.

– Og etterpå bar vi to tonn singelbøtter opp alle trappene, forbi huset – og fylte i og rundt dammen, sier Skarphagen.