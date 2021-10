Det gode parsellhytteliv

Det er ikke størrelsen det kommer an på for de to gode naboene Magnus Nordbø og Sharron Moti. På Finnøys høyeste topp har de funnet hvert sitt ferieparadis på 30 kvadratmeter.

På en solrik tomt med vakker utsikt over Boknafjorden i Rogaland ligger Finnøy parsellhytter. Et hyttefelt bestående av 60 hytter fordelt på 40 dekar.

29 minutter siden