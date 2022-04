Kjøpte huset usett: – Tenkte vi kunne få til noe bra her

Paret hadde ingen erfaring fra før, men totalrenoverte det meste av eneboligen uten hjelp fra andre.

Stine Landa og Frank Olav Solbjørg har fått hjemmet de ønsket seg. Det ble mindre oppussing etter at sønnen Olav ble født.

– Jeg tror vi var ganske naive, og tenkte «Vi fikser sikkert det. Det går som regel bra», sier Stine Landa.

I en periode jobbet hun og mannen Frank Olav Solbjørg i Oslo, med en plan om å flytte tilbake til Stavanger. De hadde ikke bestemt seg for når, før de for tre år siden så boligannonsen for et renoveringsobjekt på Våland.