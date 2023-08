Hun overtok boligen som den store bergensarkitekten fikk bygget: – Huset er et kulturminne

Huset til Toril Nicoline Eide (66) er mer enn et hjem. I over 30 år har hun vedlikeholdt huset og vernet om de originale løsningene som bergensarkitekten Leif Grung bygget for seg selv og sin familie.

Toril Nicoline Eide er en ivrig samler og har beholdt interessen for antikviteter fra hun var veldig ung. Kjøkkeninnredningen er slik som da Grung og familien levde her. Vis mer

Publisert: 30.08.2023 19:30

– Huset er et kulturminne, sier Toril Nicoline Eide.

Hun er tredje eier av det røde huset i Fridalen i Bergen, inkludert arkitekten.

Da Grung tegnet huset i 1926, var han nettopp kommet hjem fra USA hvor han var blitt inspirert av én-etasjes bungalower. Likevel er hans forkjærlighet for italiensk byggestil synlig i husets inngangsparti, som er formet som et atrium innhyllet av 16 søyler.

Sammen med sin kone og sønn bodde arkitekten her i en tiårsperiode, før de flyttet til et større hus han bygget på Tveiterås. Eide hadde hørt om Grung da hun var på husjakt for snart 30 år siden, men visste lite om hans historie.

Fakta Leif Grung Leif Kuhnle Grung (1894–1945) har tegnet mange av Bergens arkitekturperler i form av forretningsbygg, eneboliger og rekkehus. Han var inspirert av Le Corbusier og Bauhus-skolen. Far til arkitekt Geir Grung. Kilde: Store Norske Leksikon Vis mer

Han tegnet Kalmarhuset, Blaauwgården og kornsiloene på Vaksdal Mølle, for å nevne noen kjente bygg. I Fridalen og på Fjellsiden ligger mange private hjem signert Grung. Han var en forkjemper for funksjonalismen og var Bergens stjernearkitekt mot slutten av 1930-årene.

Etter krigen ble han beskyldt for å ha samarbeidet med tyskerne. Mistanken om landssvik førte til at han tok selvmord i 1945. Etter hans død kom det derimot frem at han hadde sabotert arbeidet til okkupasjonsmakten og hjulpet mange mennesker i å flykte over Nordsjøen.

– Grung trengs å hedres. Han var en stor arkitekt. Men det var mye negativt i livet hans, sier Eide.

Grung tok inspirasjon fra Italia og USA da han tegnet huset. Glassveggen og søylene er skjermer for vinden og gir huset et unikt uttrykk. Huset ligger nært Brann Stadion, så på søndager fylles hagen med sang fra tribunene. Vis mer

Inngangspartiet består av en atriumhage fylt med planter og sittegrupper. Vinduene inn mot gangen er dekorert med det firkantmønsteret som går igjen i huset. Da Eide først flyttet inn, var veggene mot atriumhagen isolert med avispapir. Søylene holder oppe kisten hvor takrennene ligger skjult. Inni søylene er det nedløp for regnvannet. Vis mer

Fakta Hvem, hva, hvor Hvem: Toril Nicoline Eide (66) Hva: Hus på 127 m² tegnet av arkitekt Leif Grung i 1926 Hvor: Fridalen i Bergen Vis mer

Renovering og vedlikehold

Da Eide kom hit for første gang, falt hun pladask for den gammeldagse fiskebeinsparketten på gulvene og gruepeisen i stuen. Hun likte takene som går opp i pyramider og det gjennomgående firkantmønsteret som er å finne på blant annet sprossene i atriet, listene i takhvelvingen og i spisealkoven.

De tidligere eierne ville selge til noen som kom til å passe på huset, og valget falt på Eide som var tydelig bergtatt. Siden den gang har huset vært hennes store lidenskap og hobby. Heldigvis er hun både kreativ, fingernem og praktisk med arbeidserfaring innenfor antikviteter fra sitt arbeid på Den Nationale Scene samt klesbransjen.

Toril Nicoline Eide stortrives i Grungs hus og ivaretar hans arbeid. Huset er blitt ett av hennes livsprosjekt. Vis mer

Huset har budt på mange utfordringer, men Eide har tatt ting etter hvert. Da hun overtok huset, hadde treverket en del råteskader. Rammen under huset og ni av søylene i atriumhagen var morkne. Bjelkelaget måtte erstattes, og det var sopp i baderomsgulvet.

– Strømmen gikk hele tiden. Min sønn, mor og jeg satt med dyner over oss i sofaen. Da vi fyrte i peisen, kom røyken sigende ut mellom kledningen og pipen. Heldigvis holdt brannvesenet til rett over gaten på denne tiden, ler hun.

En dag kom det en mann fra Norsk Folkemuseum og ringte på.

– Er du eieren? Vi er redd for at huset skal bli modernisert og ødelagt, sa han.

Eide inviterte ham inn og viste ham rundt. Han sendte henne bilder fra tiden Grung og familien bodde her. Eide har brukt bildene som kilde når hun har arbeidet.

– Bildene er svart-hvitt, så fargene har jeg valgt selv. Jeg har prøvd og feilet med fargene i spiserommet. Til slutt fikk jeg hjelp av Einar Nilson kjent fra «Tid for Hjem» på TV2. Han rådet meg til å ta opp igjen litt av grønnfargen fra gangen og stuen.

Det landlige kjøkkenet er stadig i bruk. Eide er glad i å lage mat og bake. Hele kjøkkeninnredningen er intakt fra Grungs tid. Vis mer

Tallerkenhyllen som ble kjøpt hos en antikvitetshandler i Bergen for nærmere 40 år siden, er dekorert med løvsagarbeid. Den er fylt med tallerkener fra Villeroy & Boch, Masons og Belle Fiori av Wood & Sons. Fugletallerkenene på veggen er håndmalte av italiensk merke. Egg lagt av hønene som bor i hagen, er plassert i italienske eggeglass i en eggehøne og en skål fra Haan. Vis mer

Spisekroken ligger rett utenfor kjøkkendøren og er innrammet i en trebord. Husets rettvinklede signaturmønster pryder veggene og benkene. Vis mer

Benkene i spisekroken har oppbevaringsplass, og eikebordet er fastmontert. Platene i kjøkkendisken måtte byttes ut, men er fremdeles kun 50 cm dype, og den originale høyden på disken er beholdt.

– Vi er lave alle som bor her, så det gjør ingenting, sier Eide og smiler.

Skuffene har hun skiftet slik at de glir lettere. Skapdørene er kopier laget av snekker.

– Det eneste «gale» jeg har gjort, er å sette inn en peisovn i gangen. Det var vondt å gjøre, men det var så kaldt her.

Peisen som står midt i stuen, er flittig i bruk om vinteren og gir masse atmosfære og varme. Den er restaurert med ny ildfast stein innvendig. Vinduene på hver side av peisen er helt originale med litt ujevn glassoverflate som er med på å gi stuen særpreg og har utsikt utover mot Brann Stadion og Fløyen. Vis mer

Fra stuen er det utgang til gangen og videre til atriumhagen. Det er innebygde skap på hver side av døren med utskårne vifter over hver skapdør. De samme viftene går igjen på glassinnfellingene på stuedøren. Stolene foran skapene er to av seks spisetustoler som møbelsnekker Knag laget på bestilling til Eides foreldre på slutten av 50-tallet. Vis mer

Forandring og hageliv

I huset fant Eide godkjente tegninger av et kontor som Grung aldri hadde bygget. Da hennes datter Tomine ble født, søkte Eide kommunen om byggetillatelse.

– Jeg fikk lov å bygge rommet så lenge jeg fulgte tegningene til punkt og prikke. Døren fant jeg i kjelleren. Det hadde vært en dør fra spiserommet til stuen som Grung selv fjernet. Dermed fikk huset et ekstra rom som brukes til soverom.

Eide har kittet vinduer, malt huset både innvendig og utvendig og utvidet hagen. Den bratte tomten ble fylt ut med skuddsteinene som lå igjen. Nå vokser det tomater, bringebær og rips her. Det er sitteplasser på alle husets sider og utsikt mot Ulriksfjellet, Fløyen og over Brann Stadion.

– Grung bygget et hus til svigerforeldrene sine på nabotomten. Det hadde en buegang i hekken som ble brukt til å gå inn og ut til hverandre, sier Eide.

Bordet er et gammelt skrivebord fra 1852. Den lille gyngestolen er fra 1800-tallet. Stolen ved siden av sengen er fra 1700-tallet. Innenfor soverommet er en sovealkove. Vis mer

Dette var soverommet til Leif Grungs sønn da de bodde her. Nå er det Eides barnebarn Martha som sover her når hun er på besøk. Sengen er en 1800-talls skuvseng fra Røros som Eide kjøpte til sin sønn da han ble født. Bildene over sengen er malerier fra norske folkeeventyr. Stolen er fra tidlig 1800-tall med to skuffer til oppbevaring på siden under stolsetet. Vis mer

Et hus for musikk

Forfatter og journalist Nicholas Møllerhaug har skrevet en bok med navn «Stupet – Leif Grungs krig». Da boken kom ut, holdt han Grung-vandringer rundt om i Bergen.

– Det var fullt av folk, og jeg inviterte dem inn i hagen. En eldre dame, som var i familie med Grung, fortale at hun hadde vært mye i dette huset da hun var barn. Grung holdt mangee selskaper, og barna var ofte med. Hun hadde minner fra kjøkkenet og spisekroken og var glad det fremdeles var intakt.

Grung var gift med sopranen Hjørdis Grace Lehmann, og han spilte selv flygel. Da Eide flyttet inn, ga musikken atter gjenlyd mot veggene. Sønnen hennes Tobias Olai Eide (30) har spilt cello fra han var seks år gammel og er frilansmusiker. Datteren Tomine Mikkeline Eide (25) er sanger, musiker og skuespiller.

– Når jeg er alene, hører jeg på musikk og går og stuller mens jeg nyter Grungs og mitt eget arbeid. Gjennom årene jeg bodd her, har jeg lært og lest mye om Grung og fått et forhold til ham. Jeg vil ikke trenge å flytte i leilighet, for jeg bor allerede på et plan. Jeg håper å kunne jobbe i hagen og nyte det lille Grunghuset mitt i mange år fremover.

I hønsehuset i hagen bor det seks høner. En av brannmennene fra den tidligere brannstasjonen rett over veien hjalp Eide med å bygge hønsehuset. Til gjengjeld holdt Eide dem egg. Det ble laget mye omeletter på nattvakt. Vis mer