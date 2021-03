Et stille sted på landet: – Når jeg kommer hjem, senkes skuldrene med en gang

– Vi hadde noen kriterier. Vi ville ikke ha støy fra bilvei og ikke bo tett på hverken en mobilmast eller høyspentledning, sier Silje Sridharana Indreeide og Aslak Indreeide.

Silje Sridharana Indreeide og Aslak Indreeide har funnet roen på småbruket Nyland i Nord-Odal. Foto: Karen Gjermundrød

I dag 18:00

På småbruket Nyland i Trautskogen har de sett fersk bjørnebæsj i nærområdet, og naboene har møtt på ulv. Her er det 18 kilometer til nærmeste tettsted.

– Det er luksus med all boltreplassen man får når man flytter på landet. Her har vi to hus, en driftsbygning, skog og til sammen 16 mål å dyrke på, sier Silje Sridharana Indreeide og smiler.