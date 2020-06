Klipp gresset ofte, minst en gang i uken. Still inn klipperen litt høyere. Det kan være fristende å stille inn på det laveste, men det er som å be om mose.

Dress plenen. Det betyr at du tilfører plenen sand og organisk materiale, som man gjør på golfbaner. Skaff kompost med store deler sand og spre det utover tidlig om våren rett etter at snøen har gått, bakken har tørket og gresset er på vei. Gresset og meitemarkene elsker det, men ikke mosen, ifølge Utengen. Meitemarken trekker komposten ned i jorden og lager fine ganger som hjelper dreneringen og gir luft til gressrøttene. Samtidig som meitemarken spiser kompost, frigjøres næring til gressplantene. Mens sanden blir liggende tilbake og bygger et tykkere jordsmonn og flatere plen. Rak ut noen gressfrø hvis det er huller i plenen.