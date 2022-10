Ville gjøre grisefjøset om til drømmehjemmet: – Jeg trodde det hadde klikket for ham

Ekstrem forvandling er en underdrivelse når det kommer til familien Lønnings hjem på Tysvær i Rogaland.

Ekteparet er veldig fornøyd med den vedlikeholdsfrie kledningen. Treverket er behandlet med jernvitriol, noe som fremskynder den naturlige aldringsprosessen. Som ny var kledningen helt lys, men fikk raskt en nydelig, sølvaktig patina.

En gang var dette nemlig et grisefjøs. I det som i dag er et lekkert og moderne kjøkken veltet griser seg i bingene sine, og det som en gang var to store siloer, er blitt forvandlet til et innbydende master-bedroom med eget bad og et garderoberom helt utenom det vanlige.

– Da Kenneth kom hjem og sa at han ville gjøre grisehuset om til bolig, trodde jeg det hadde klikket for ham, sier Maren Tvedten Lønning (44) og ler.