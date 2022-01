De lager sine egne møbler: – Det gjør interiøret unikt

Mitt beste tips er å lage ting selv. Da kan man velge akkurat den fargen man vil ha, slik at det passer med de andre møblene og veggfargene. Det rolige uttrykket i stuen vår handler mye om at spilene på veggen, platene på spisebordet og beina på sofabordene er i samme farge. En annen fordel med å lage ting selv er at hjemmet blir mer personlig, og man trenger kanskje ikke like mange gjenstander i rommet for at det skal føles som et hjem.