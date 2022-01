Målet er kos og lunhet: – Jeg vil at folk skal få lyst til å slå seg ned her

Mina Ingerine Nalum har laget en rød tråd med farger gjennom oppholdsrommet og kjøkkenet.

Stuene og kjøkkenet var tidligere i hvert sitt rom. Nalum har fokusert på å lage soner for de ulike rommene. Dette er finstuen.

Mitt favorittrom: – Oppholdsrommet. Det beste er lunheten. Jeg synes det er en egen ro her inne, og her kan jeg lande. Hele familien slapper av i stuen.

Hvem, hva, hvor: Mina Ingerine Nalum, @feelslikehome_mina på Instagram, dekoratør, Sandefjord. Huset har vært med i NRKs serie «Hvem bor her?».

Familien kjøpte 50-tallshuset for ti år siden. Da de overtok, var knapt noe rørt siden huset ble bygget. De rev det meste innvendig. Kun gulvet og noen av veggene sto igjen. Huset besto av mange små rom. Nå er rommene større og mer åpne. Både gangen og stuen er bygget på i ettertid.

– Det var godt bevart, men måtte moderniseres. Det var kun ett lag maling og ett lag tapet fra før. Jeg føler likevel vi har bevart husets sjel, sier Nalum.

– Rommet fungerer bra for hele familien. Jeg har tenkt på det når sonene er bygget opp. Hvor vi skal sitte, hvor vi skal gjøre forskjellige ting og hvor vi vil like å se på TV. Det var også viktig å ha en sofagruppe man kan trekke seg tilbake i.

Finstuen har ikke TV og er ment som et sted der man slapper av. I et hjørne har ungene skap med spill og leker, samt en pult til tegning og skriving. På motsatt side er kjøkkenet.

– Alle tekstilene og de ulike teksturene skaper også en lun følelse. Jeg vil at folk skal få lyst til å slå seg ned her.

Fra lukket til åpent: Finstuen, TV-stuen og spisestuen med kjøkken var tre rom da de kjøpte huset. Nå er det ett stort rom i soner, og stuedelen har fått flere kvadratmeter med tilbygg.

Sammenheng i fargene: En lyseblå maling samler rommene. De har brukt den på en vegg i spisestuen, to i TV-stuen, på peisen og i taket på kjøkkenet. Tapetet på kjøkkenet er også i samme blåfarge. De mer brente fargene, som terrakotta, er med på å skape stemningen hun vil ha: lun og koselig.

– Et hus blir aldri ferdig, også fordi jeg er interiørdesigner og liker prosjekter. En del landes, men det er alltid noe som må fikses eller endres på i et hus.

– Fargene i rommene passer godt sammen. Det er gjort bevisst, for å skape en helhet, og også for å definere de forskjellige sonene.

Putekroken ble til siden ungene alltid ble sittende på gulvet med alle putene fra sofaen. Da laget Nalum dette hjørnet ved peisen av en sofapute, et vattert teppe og myke pynteputer.

Eklektisk: – Interiørstilen her er eklektisk og personlig. Vi har litt fra alle stilarter og verdenshjørner. Jeg er nok maksimalist, men har likevel stramme rammer. Wow-effekter er viktig, at man trekker litt på smilebåndet når man ser seg rundt her.

Mange bruktfunn: Nalum kjøper mye brukt, både på nett og i fysiske butikker. Tingene har hun et sterkt forhold til. Et stort vestfoldskap, som har vært i familien i alle år, er kanskje det kjæreste.

Spisestuen er plassert midt i en slags gangsone, det var dødplass. Nå er den som en egen sone. Kjøkkenet er på motsatt side av det åpne rommet.

Nalum har laget blomsterskyen av tørkede blomster. – Jeg ville ha en blomstersky som passet til alle årstider, og det føler jeg at den gjør.

– De gamle tingene har en egen verdi. Jeg liker treverket i de gamle møblene. Nye ting har ikke den patinaen. Man kan ikke bare ha gammelt heller, men jeg kjøper mye brukt, sier Nalum.

Stort putetrekk-lager: I hvert fall fire ganger i året går hun ned i kjelleren, henter lagrede putetrekk og bytter dem ut. Om vinteren er det mørkere puter. Om sommeren og våren er det lettere, tynnere stoffer. Hun anslår det kan være rundt 100 ulike putetrekk i kjelleren.

Nalum har brukt teppene og møblene for å lage soner. Sittegruppene er rammet inn med gulvtepper.

– Det er viktig å finne riktig balanse mellom gammelt og nytt. Gjort på riktig måte gir det en helt egen personlighet til hjemmet.

Nalums tips for bruktkjøp: