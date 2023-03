I jugendhuset fra 1914 er det tidligere loftet blitt til oppholdsrom: Se de smarte løsningene

En sambatrapp og et bokhyllerekkverk. Et ovalt vindu i taket og plassbygd sofa. Det over hundre år gamle huset er fullt av kreative løsninger.

Camilla Vandvik er ekstra fornøyd med at de i samarbeid med møbelsnekkeren klarte å få til et rekkverk som også har en funksjon utover å hindre at noen ramler ned trappen.

15.03.2023 19:30

– Se på den utsikten, da! Skåre kirke og byens fineste tak, og ser du litt godt etter, ser du havet der ute, sier Camilla Vandvik.

Jugendvillaen, et par steinkast fra byparken i Haugesund, har ikke bare fått nytt skifertak – den har også fått en helt ny stue på toppen av huset.