Sveitservillaen var romleir og rivningsklart. Paret kjøpte det for 580.000 kroner.

Sveitservillaen ligger på en liten kolle ved sjøen. En gang var hagen områdets aller fineste. Fasaden er flott hvis man ser bort fra slitasjen. Det er søppel så langt øyet kan se, en blanding av gammel mat og elektriske apparater.

Romfolk tok over villaen ulovlig for noen år siden. Redningen kom denne våren da huset lå for salg: Hanne B. Nystrøm. Med samboeren Stein Aarum skal hun få lyset tilbake i den gamle sveitservillaen. Men først må de fjerne sporene etter dem som ulovlig tok over og flyttet inn.