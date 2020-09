Her kostet små leiligheter minst og mest: – Det er spinnvill kvadratmeterpris. Helt ekstremt.

Meglersjef er fremdeles bekymret for utviklingen. Sjekk hva boligene gikk for i din by.

Li-Mei Berglid (30) er på visning i en 13 m² stor leilighet. Hun droppet budrunden, men leiligheten gikk likevel over prisantydning, og kvadratmeterprisen er oppsiktsvekkende. Fotografen måtte bruke vidvinkel da han fotograferte. Morten Uglum

8 minutter siden