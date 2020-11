Komikeren hadde ett spesielt krav før han kjøpte hytte: - Akkurat slik vi vil ha det

Familien fekk to helger i Tjørhomfjellet i Sirdal før det var bom stopp og hytteforbod i fleire veker.

Sirdal er blitt Rune Bjergas andre heim. Han elskar å sveitta seg opp bakkane i skitrekket og å springa i traseane der langrennsløypene går om vinteren. Fredrik Refvem

Hytta til komikaren Rune Bjerga og sambuaren Lena Apeland var ferdig i vinterferien.

– Det var ikkje verre for oss enn andre, men klart det kjendest litt kjipt at me ikkje fekk brukt den nye hytta vår meir i vinter, seier Rune Bjerga.