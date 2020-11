Ukens grønne tips: Skyller du malerkosten i vasken etter at du har malt? Da bør du lese denne saken.

Slik sorterer du avfall etter oppussing.

Maling skal ikke i avløpssystemet, ifølge eksperten. En del maling, for eksempel akrylmaling, inneholder mikroplast. Foto: Shutterstock / NTB

27. nov. 2020 07:00 Sist oppdatert 9 minutter siden

Bakgrunn: Gjennom en serie artikler gir vi forbrukere tips og triks for å kunne leve grønnere liv. Ingen pekefingre, kun opplysning.

Eksperten: Sylvelin Aadland, ansatt i retursamarbeidet Loop. Ansvarlig for Sortere.no og appen Sortere.

– Folk har pusset opp noe enormt under korona. Det gir også enorme mengder oppussingsavfall, sier Aadland.

Hvis du sorterer avfallet fra første stund, blir det mye mindre jobb med søppelhåndtering siden. Vær obs på at noen gjenvinningsstasjoner krever gjennomsiktige plastsekker.

Oppussing kan gi mye avfall. Er produktene merket med faresymboler, kan du regne med at de skal kastes som farlig avfall. Foto: Berit Roald / NTB

Malerkosten kan brukes på nytt

Maling skal ikke i avløpssystemet, ifølge Aadland. En del maling, for eksempel akrylmaling, inneholder mikroplast.

12 prosent av mikroplasten som tilføres havet årlig i Norge, er fra maling. Malingen kan også størkne i rørene, forklarer hun.

Vannbasert maling kan renses av pensel med vann. En brukt tannbørste letter renseprosessen. Hell vannet over på en tett beholder, for eksempel en plastflaske, og kast den i restavfallet. Melkekartonger holder ikke.

Oljebasert maling renses med white-spirit eller tilsvarende. White spiriten kan gjenbrukes, forteller Aadland. La malingsrestene synke til bunnen. Deretter kan du helle det klare over på kannen og bruke det på nytt. Eventuelt kan det siles gjennom en ødelagt nylonstrømpebukse. White Spiriten kan brukes til løsemidlene er borte og effekten forsvinner.

La malerkosten tørke hengende. Da beholder den formen. Unngå at det blir for mye vann i kostehodet, og smør den gjerne inn med grønnsåpe mellom bruk.

Malerpensler kastes i restavfallet.

Sylvelin Aadland. Foto: Thomas Brun / NTB Kommunikasjon

Tomme malingsspann

Malingsspann med rester leveres som farlig avfall på gjenvinningsstasjonen, ifølge Aadland. Uansett type maling.

Er spannet av plast og drypptørt, kan det sorteres i plastavfallet.

Drypptørre metallspann må leveres til farlig avfall.

Er det rester igjen, som du hverken får gitt bort eller brukt, leveres det som farlig avfall på gjenvinningsstasjonen.

Malingsrester kan brukes til interiørdetaljer. Aadland laget for eksempel penneholdere til datteren i samme farge som veggen. Det krevde bare blikkbokser uten etikett med et strøk grunning. Rammer, hyller og vaser er andre eksempler.

Farlig avfall

Maling, lim, lakk og oljer – i praksis løsemidler, skal leveres som farlig avfall på gjenvinningsstasjonen. Samme med fugemasse og spraybokser.

Er det merket med faresymboler, skal produktet sannsynligvis leveres som farlig avfall.

Hvis for mye av disse produktene kommer i restavfallet, vil det påvirke utslippene fra avfallsanleggene, ifølge Aadland.

Impregnert eller behandlet trevirke er også regnet som farlig avfall, forteller eksperten. Det bør ikke brennes, for asken blir giftig.

Tørre oljer, som teakolje og linolje, kan selvantenne, ifølge If. Pussegarn, tørkepapir, kluter og sagspon fuktet med disse oljene kan begynne å brenne av seg selv etter noen timer. For eksempel kan man legge klutene i en brannsikker og lufttett beholder før man leverer som farlig avfall.

Hvis du sorterer avfallet fra første stund, blir det mye mindre jobb med søppelhåndtering siden. Foto: Shutterstock / NTB

Emballasje: Papp, plast og isopor

Papp kan kastes i fellessøppel eller egen dunk, ifølge Aadland. Men det bør brettes sammen eller klippes opp, så det tar lite plass.

Plastemballasje kan sorteres som plast og kastes i dunken.

Isopor er ekspandert plast, ifølge Aadland, men sorteres ikke som plast. Mindre mengder kan gå i restavfallet, mens store mengder sorteres på gjenvinningsstasjonen. Farget isopor er som hovedregel regnet som farlig avfall.

Elektronikk

Ledninger, stikkontakter, brytere og lys kan leveres i butikker som selger tilsvarende, ifølge Aadland. De trenger ikke selge produkter av samme merke, så lenge de har lignende.

For eksempel kan du levere brødristeren i en butikk som selger brødristere.

Spør om noen trenger restene

– Alt du har igjen fra oppussing kan være nyttig for noen andre. Sjekk om noen i nabolaget trenger noe. For eksempel via Nabohjelp eller Facebook-grupper, sier Aadland.

Hun tror mange undervurderer verdien av det man selv skal kaste.

– Det er et lite hjertesukk. Folk trenger kanskje bare litt av noe. Gir du det bort, får noen andre nytte av det, samtidig som du slipper å dra noen steder for å kvitte deg med det.