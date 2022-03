Leiligheten kostet én million. Oppussing med egeninnsats og snekkerhjelp: 60.000 kroner

– Denne gangen ville jeg bevise at det gikk an å pusse opp nesten uten å bruke penger.

Etter først å ha revet alt, bygget de opp igjen leiligheten med ny rominndeling. Kjøkkenet er laget av et gulv som noen andre skulle kaste. Kjøkkenviften er snekret av det som før en trapp.

Kristina Vixe hadde god erfaring med oppussing før hun gikk løs på sitt siste prosjekt. I løpet av 15 år i Oslo hadde hun vært gjennom tre leiligheter og en prestebolig.

Tilbake i hjembyen Haugesund var målet å utfordre seg selv og vise for alle at det går an å skaffe seg en lekker leilighet på minimalt budsjett. Gjenbruk av byggematerialer har vært den røde tråden i speedrenoveringen som ble unnagjort på 30 døgn.