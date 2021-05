Bor og jobber med kunst: Morten Viskum og Thomas Van Bau Harbakks leilighet ligner et galleri

– For dem som ikke er vant til det, er det nesten som å komme inn på en kunstutstilling. For oss er det helt naturlig å være omgitt av mye kunst.

Takhøyden og all veggplassen var midt i blinken for dem som lette etter en leilighet som hadde plass til både egen og andres kunst. Til venstre henger ett av Viskums bilder fra serien «Kjærlighet fra Gud», det over TV-en er også hans. Foto: Irene Jacobsen

I dag 19:00

Bygården ligger i Neuberggata, like ved Valkyrie plass på Majorstuen i Oslo. I 1896 bygde to søstre hver sin like bygård, den andre ligger i Sorgenfrigata. Hverken Thomas Van Bau Harbakk eller Morten Viskum vet mer om den historien, men da de kom inn her på visningen, skjønte de med én gang at leiligheten oppfylte alle kravene deres.

– Vi som kan bruke to år på å bestemme oss for en pute, brukte 15 minutter på å kjøpe en leilighet, sier Harbakk og ler.