«Her kunne jeg bodd»-tanken dukker opp idet du går over dørstokken. Det er ikke et slott, men kanskje en vanlig toroms. Hva er det som gir den umiddelbare gode følelsen?

Koselige hjem har noen ting til felles, mener ekspertene. Det meste kan du lett fikse selv. To eksperter har listet opp hvilke faktorer som teller og hvorfor de gir det lille ekstra. Hvordan ligger hjemmet ditt an? Og hva kan du gjøre for å få et hjem der både du og gjestene trives?